Киш Лорен – классическое французское блюдо, известное во всем мире. Ее готовят в духовке с основой песочного теста и заливкой из сливок и яиц.
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Это универсальный рецепт. Тесто подходит к любой соленой начинке, заливка тоже. А такие ингредиенты как курица или шпинат можно заменять на рыбу, бекон, овощной микс или другие любимые продукты.
Рецепт пирога кош лорен с курицей и шпинатом
- Время: 80 минут
- Порции: 8
Приготовление:
- Масло нарезаем кубиками и смешиваем с другими ингредиентами. Все должно быть холодным. Сначала тесто будет хрупкое, но потом соберется в кучу.
- Долго не мешаем. Собралось в кучу, перемешалось до однородности – готово. Кладем в холодильник на 15 – 20 минут.
- Грибы жарим на сковороде. Курицу нарезаем небольшими кубиками, а сыр натираем на мелкую терку.
- Для заливки: смешиваем сливки, яйца, щепотку соли и перца.
- Раскатываем тесто на столе с мукой толщиной 3 – 4 миллиметра. Выкладываем в форму.
- Далее половину сыра, курицу, грибы и шпинат. Заливаем сливками с яйцами и сверху оставшийся сыр.
- Запекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 минут. Пирог должен стать плотным и не дрожать.
Приятного аппетита!