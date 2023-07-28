Панкейки – традиційна страва американської кухні, яку може приготувати на кухні кожен. Їх можна подавати зі свіжими ягодами, фруктами або просто полити кленовим сиропом чи домашнім варенням.
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Традиційно їх готують на молоці, але є варіанти і без нього: на воді чи кефірі. Обов'язково спробуйте приготувати їх до сніданку для всієї родини.
Рецепт панкейків на молоці
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Попередньо просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо з сіллю та розпушувачем.
- В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
- Додаємо молочну суміш до борошна і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти.
- Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки.
- Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.
Смачного!