Панкейки – традиційна страва американської кухні, яку може приготувати на кухні кожен. Їх можна подавати зі свіжими ягодами, фруктами або просто полити кленовим сиропом чи домашнім варенням.

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Традиційно їх готують на молоці, але є варіанти і без нього: на воді чи кефірі. Обов'язково спробуйте приготувати їх до сніданку для всієї родини.

Рецепт панкейків на молоці

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • Попередньо просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Змішуємо з сіллю та розпушувачем.
  • В окремій мисці змішуємо тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
  • Додаємо молочну суміш до борошна і за допомогою виделки змішуємо всі інгредієнти.
  • Розігріваємо антипригарну сковороду на середньому вогні і додаємо 1 ложку вершкового масла. Обережно виливаємо трішки тіста та смажимо панкейки.
  • Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.

Смачного!