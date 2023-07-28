Идеальный завтрак для всей семьи – рецепт панкейков на молоке
28 июля 2023, 19:30Читати новину українською
Источник:food and wine
Эти американские вкусности покорили почти весь мир. Хотя на вкус они напоминают хорошо нам известные блины, но более пухлые и другие по форме.
Панкейки – традиционное блюдо американской кухни, которое может приготовить каждый. Их можно подавать со свежими ягодами, фруктами или просто полить кленовым сиропом или домашним вареньем.
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Традиционно их готовят на молоке, но есть и без него варианты: на воде или кефире. Обязательно попытайтесь приготовить их к завтраку для всей семьи.
Рецепт панкейков на молоке
- Время: 30 минут
- Порции: 2
– 135 граммов муки;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 130 миллилитров молока;
– 1 большое яйцо;
– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Предварительно просеиваем муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешиваем с солью и разрыхлителем.
- В отдельной миске смешиваем теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Добавляем молочную смесь в муку и с помощью вилки смешиваем все ингредиенты.
- Разогреваем антипригарную сковороду на среднем огне и добавляем 1 ложку сливочного масла. Осторожно выливаем немного теста и жарим панкейки.
- Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить настоящий французский открытый пирог из украинских продуктов.