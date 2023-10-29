Панкейки на Хэллоуин – с ними привычный завтрак превратится в веселье
29 октября 2023, 12:30Читати новину українською
Ежегодно Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Этот праздник обожают не только взрослые, но и дети во всем мире.
Панкейки на Хэллоуин – отличный вариант для завтрака или перекуса. Блюдо не просто пожарено на сковороде, но и задекорировано под тематику праздника – в виде тыквы с забавными мордочками.
Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить
Такие панкейки станут настоящим открытием, ведь они не только яркие на тарелке, но и очень вкусные, информирует 24 канал.
Рецепт панкейков
- Время: 60 минут
- Порции: 2
– 135 граммов муки;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– щепотка соли;
– 130 миллилитров молока;
– 1 большое яйцо;
– 2 столовые ложки растопленного сливочного масла.
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпьте его в миску, добавьте соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске смешайте теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Добавьте молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешайте все ингредиенты, пока не получите однородное густое тесто без комочков.
- Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно вылейте немного теста и жарьте панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневый.
- С помощью шоколадной пасты нарисуйте мордашки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить детскую пиццу с привидениями на Хэллоуин.