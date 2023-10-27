Чтобы дополнить праздничный стол на Хэллоуин, попробуйте тематическую пиццу. Украсьте ее привидениями из сыра или выберите сыр с чернилами каракатицы, чтобы вырезать жуткую мордочку.
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Пицца на Хеллоуин
Время: 20 минут
Порции: 2
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите готовый корж для пиццы на противень, смажьте соусом.
- Натрите сыр на грубой терке и выложите колбасу.
- Используйте формочку для печенья в виде привидения, чтобы нарезать ломтики сыра, из оливок сделайте глаза. Не выкладывайте на пиццу сразу.
- Выпекайте пиццу 10 минут, чтобы творог растопился.
- Достаньте пиццу из духовки и украсьте ее сыром-призраком. Снова поставьте пиццу в духовку еще на 3 минуты.
Приятного аппетита!