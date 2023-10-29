Панкейки на Геловін – відмінний варіант для сніданку чи перекусу. Страва не просто посмажена на сковорідці, а й задекорована під тематику свята – у вигляді гарбузів з кумедними мордочками.

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Такі панкейки стануть справжнім відкриттям, адже вони не тільки яскраві на тарілці, а й надзвичайно смачні, інформує 24 канал.

Рецепт панкейків

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 135 грамів борошна;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– дрібка солі;

– 130 мілілітрів молока;

– 1 велике яйце;

– 2 столові ложки розтопленого вершкового масла.

Приготування:

Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипте його в миску, додайте сіль та розпушувач.

В окремій мисці змішайте тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.

Додайте молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішайте всі інгредієнти, поки не отримаєте однорідне густе тісто без грудочок.

Розігрійте антипригарну сковороду на середньому вогні і додайте 1 столову ложку вершкового масла. Обережно вилийте трішки тіста та смажте панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.

За допомогою шоколадної пасти намалюйте мордочки та подавайте до столу.

Смачного!

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