Панкейки на Геловін – відмінний варіант для сніданку чи перекусу. Страва не просто посмажена на сковорідці, а й задекорована під тематику свята – у вигляді гарбузів з кумедними мордочками.
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Такі панкейки стануть справжнім відкриттям, адже вони не тільки яскраві на тарілці, а й надзвичайно смачні, інформує 24 канал.
Рецепт панкейків
- Час: 60 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Пересипте його в миску, додайте сіль та розпушувач.
- В окремій мисці змішайте тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло.
- Додайте молочну суміш до борошняної суміші і за допомогою виделки змішайте всі інгредієнти, поки не отримаєте однорідне густе тісто без грудочок.
- Розігрійте антипригарну сковороду на середньому вогні і додайте 1 столову ложку вершкового масла. Обережно вилийте трішки тіста та смажте панкейки. Як тільки бульбашки почнуть з’являтися на них, його можна перевертати. Готуйте, поки обидві сторони не стануть золотисто-коричневими.
- За допомогою шоколадної пасти намалюйте мордочки та подавайте до столу.
Смачного!