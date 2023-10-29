Панкейки на Хэллоуин – отличный вариант для завтрака или перекуса. Блюдо не просто пожарено на сковороде, но и задекорировано под тематику праздника – в виде тыквы с забавными мордочками.
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Такие панкейки станут настоящим открытием, ведь они не только яркие на тарелке, но и очень вкусные, информирует 24 канал.
Рецепт панкейков
- Время: 60 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Пересыпьте его в миску, добавьте соль и разрыхлитель.
- В отдельной миске смешайте теплое молоко, яйцо и растопленное сливочное масло.
- Добавьте молочную смесь к мучной смеси и с помощью вилки смешайте все ингредиенты, пока не получите однородное густое тесто без комочков.
- Разогрейте антипригарную сковороду на среднем огне и добавьте 1 столовую ложку сливочного масла. Осторожно вылейте немного теста и жарьте панкейки. Как только пузырьки начнут появляться на них, его можно переворачивать. Готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневый.
- С помощью шоколадной пасты нарисуйте мордашки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!