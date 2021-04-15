Нереально вкусная пасха от Лилии Цвит с сухофруктами и на желтках.

Лилия Цвит – искусная хозяйка, девушка более 10 лет занимается выпеканием куличей и Караваев. Каждый год Лилия Цвит выпекает три вида куличей, а рецептом одного из них девушка поделилась с читателями.

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Вкусная пасха на желтках от Лилии Цвит станет вашей любимой, а рецепт всегда будет под рукой.

Рецепт кулича от Лилии Цвит

Ингредиенты для опары:

– 500 мл молока;

– 100 г свежих дрожжей (30 г сухих);

– 3 ст. л сахара (от общего количества);

– 8 ст. л муки (от общего количества);

Ингредиенты для теста:

– 10 куриных желтков;

– 100 г домашней сметаны;

– 50 г смальца;

– 150 г сливочного масла 82%;

– 50 мл нерафинированного подсолнечного масла;

– ½ Ч. л соли;

– 300 г сахара;

– 16 г ванильного сахара;

– 1450 г просеянной муки;

– ½ Ч. л куркумы;

– цедра одного лимона;

– 1 ст. л водки;

– 400 г сухофруктов.

Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте смесь и добавьте 8 ст. л муки, снова перемешайте. Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 30 минут. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте массу миксером до растворения сахара. Выливаем желтковую смесь в опару и добавляем муку в три этапа вымешивая тесто. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто в течение 15 минут каждый раз подливая немного масла. Вымешанное тесто переложите снова в миску, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на 1,5 – 2 часа. Смажьте руки маслом и обомните тесто. Добавьте в тесто водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с 2 столовыми ложками муки, чтобы впитать лишнюю влагу. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто подрастать второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом. Еще раз обомните тесто руками. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто заполнив их на 1/3. При желании можно украсить верх кулича изделиями из теста (см. в видео). Когда кулич в формах подошел в третий раз, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час. Приятного аппетита!

Рецепт кулича от Лили Цвит с видео: