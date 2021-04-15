Рецепт кулича от Лилии Цвит: домашняя выпечка на Пасху
Нереально вкусная пасха от Лилии Цвит с сухофруктами и на желтках.
Источник:Лилия Цвит
Лилия Цвит – искусная хозяйка, девушка более 10 лет занимается выпеканием куличей и Караваев. Каждый год Лилия Цвит выпекает три вида куличей, а рецептом одного из них девушка поделилась с читателями.
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Вкусная пасха на желтках от Лилии Цвит станет вашей любимой, а рецепт всегда будет под рукой.
Рецепт кулича от Лилии Цвит
- Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте смесь и добавьте 8 ст. л муки, снова перемешайте.
- Накройте миску слоем пищевой пленки и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте массу миксером до растворения сахара.
- Выливаем желтковую смесь в опару и добавляем муку в три этапа вымешивая тесто.
- Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте тесто в течение 15 минут каждый раз подливая немного масла.
- Вымешанное тесто переложите снова в миску, накройте слоем пищевой пленки и оставьте на 1,5 – 2 часа.
- Смажьте руки маслом и обомните тесто. Добавьте в тесто водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты с 2 столовыми ложками муки, чтобы впитать лишнюю влагу.
- Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте тесто подрастать второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом.
- Еще раз обомните тесто руками. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто заполнив их на 1/3.
- При желании можно украсить верх кулича изделиями из теста (см. в видео).
- Когда кулич в формах подошел в третий раз, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час. Приятного аппетита!
Рецепт кулича от Лили Цвит с видео:
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