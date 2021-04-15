Рецепт паски від Лілії Цвіт: домашня випічка на Великдень
Нереально смачна паска від Лілії Цвіт з сухофруктами та на жовтках.
Джерело:Лілія Цвіт
Лілія Цвіт – вправна господиня, дівчина понад 10 років займається випіканням пасок та короваїв. Щороку Лілія Цвіт випікає три види пасок, а рецептом одного з них дівчина поділилася з читачами.
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Смачна паска на жовтках від Лілії Цвіт стане вашою улюбленою, а рецепт завжди буде під рукою.
Рецепт паски від Лілії Цвіт
- Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте суміш й додайте 8 ст. л борошна – знову перемішайте.
- Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть у теплому місці на 30 хвилин.
- У окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте масу міксером до розчинення цукру.
- Виливаємо жовткову суміш до опари та додаємо борошно в три етапи вимішуючи тісто.
- Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте тісто протягом 15 хвилин що разу підливаючи трішки олії.
- Вимішане тісто перекладіть знову у миску, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1,5 – 2 години підрости.
- Змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте до тіста горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти з 2 столовими ложками борошна, щоб увібрати зайву вологу.
- Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією.
- Ще раз обімніть тісто руками. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто заповнивши їх на 1/3.
- За бажання можна прикрасити верх паски виробами з тіста (див. у відео).
- Коли паска у формах підійшла в три рази, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту духовку до 160 градусів. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину. Смачного!
Рецепт паски від Лілі Цвіт з відео:
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