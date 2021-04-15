Нереально смачна паска від Лілії Цвіт з сухофруктами та на жовтках.

Лілія Цвіт – вправна господиня, дівчина понад 10 років займається випіканням пасок та короваїв. Щороку Лілія Цвіт випікає три види пасок, а рецептом одного з них дівчина поділилася з читачами.

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Смачна паска на жовтках від Лілії Цвіт стане вашою улюбленою, а рецепт завжди буде під рукою.

Рецепт паски від Лілії Цвіт

Інгредієнти для опари:

– 500 мл молока;

– 100 г свіжих дріжджів (30 г сухих);

– 3 ст. л цукру (від загальної кількості);

– 8 ст. л борошна (від загальної кількості);

Інгредієнти для тіста:

– 10 курячих жовтків;

– 100 г домашньої сметани;

– 50 г смальцю;

– 150 г вершкового масла 82%;

– 50 мл нерафінованої соняшникової олії;

– ½ ч. л солі;

– 300 г цукру;

– 16 г ванільного цукру;

– 1450 г просіяного борошна;

– ½ ч. л куркуми;

– цедра одного лимона;

– 1 ст. л горілки;

– 400 г сухофруктів.

Молоко кімнатної температури налийте у велику миску, додайте цукор та дріжджі. Ретельно перемішайте суміш й додайте 8 ст. л борошна – знову перемішайте. Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть у теплому місці на 30 хвилин. У окремій мисці з'єднайте м'яке вершкове масло, розтоплений смалець, сметану, жовтки, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Збийте масу міксером до розчинення цукру. Виливаємо жовткову суміш до опари та додаємо борошно в три етапи вимішуючи тісто. Змастіть робочу поверхню олією та викладіть на неї тісто. Вимішуйте тісто протягом 15 хвилин що разу підливаючи трішки олії. Вимішане тісто перекладіть знову у миску, накрийте шаром харчової плівки та залишіть на 1,5 – 2 години підрости. Змастіть руки олією та обімніть тісто. Додайте до тіста горілку, цедру лимона та запарені сухофрукти з 2 столовими ложками борошна, щоб увібрати зайву вологу. Замісіть тісто з сухофруктами до однорідної консистенції та знову накрийте шаром харчової плівки. Відправте тісто підростати вдруге у тепле місце на годину. Зверху змастіть тісто олією. Ще раз обімніть тісто руками. Підготуйте форми для випікання та викладіть у них тісто заповнивши їх на 1/3. За бажання можна прикрасити верх паски виробами з тіста (див. у відео). Коли паска у формах підійшла в три рази, змастіть верх жовтком та відправте випікатися в розігріту духовку до 160 градусів. Маленькі паски випікайте до 30 хвилин, а великі – годину. Смачного!

Рецепт паски від Лілі Цвіт з відео: