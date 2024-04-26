Такой кулич остается мягким в течение длительного времени. Поэтому ее можно приготовить даже в Чистый четверг, а есть уже в воскресенье.

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Коньячная пасха с цукатами

Время : 3 часа 20 минут

: 3 часа 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов муки;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 5 желтков;

– 3 белка; – 300 граммов сахара;

– 200 граммов масла 73%;

– 100 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 20 миллилитров коньяка;

– 20 граммов лимонной цедры;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 1/8 чайной ложки соли.

Для глазури:

– 2 белка;

– 200 граммов сахара;

– 200 граммов воды.

Приготовление:

Вскипятите полстакана молока. Запарте им 100 граммов муки и размешайте. Дрожжи разведите в оставшемся теплом молоке, добавьте 100 граммов муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем соедините смеси, перемешайте, накройте и оставьте на 1 час. Желтки взбейте с сахаром и солью до побеления. Половину влейте в дрожжевую массу, добавьте 300 граммов муки, вымешайте и дайте подойти 20 – 30 минут. Далее добавьте вторую часть желтковой массы, остальную муку, мягкое масло, взбитые белки, ванильный сахар, цедру и перемешайте. Добавьте коньяк, промытый изюм и цукаты. Хорошо вымешайте тесто, после чего накройте его полотенцем и дайте подойти в течение 1 часа. Помните тесто и разложите его в формы на 2/3 объема. Оставьте на 15 минут. Выпекайте при температуре 200 градусов 30 минут. Для глазури вскипятите на маленьком огне воду с сахаром до карамелизации. Белки взбейте до крутой пены, добавьте в карамель и перемешайте. Смажьте готовые куличи глазурью и украсьте изюмом и цукатами.

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