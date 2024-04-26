Такой кулич остается мягким в течение длительного времени. Поэтому ее можно приготовить даже в Чистый четверг, а есть уже в воскресенье.
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Коньячная пасха с цукатами
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Вскипятите полстакана молока. Запарте им 100 граммов муки и размешайте. Дрожжи разведите в оставшемся теплом молоке, добавьте 100 граммов муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем соедините смеси, перемешайте, накройте и оставьте на 1 час.
- Желтки взбейте с сахаром и солью до побеления. Половину влейте в дрожжевую массу, добавьте 300 граммов муки, вымешайте и дайте подойти 20 – 30 минут.
- Далее добавьте вторую часть желтковой массы, остальную муку, мягкое масло, взбитые белки, ванильный сахар, цедру и перемешайте. Добавьте коньяк, промытый изюм и цукаты. Хорошо вымешайте тесто, после чего накройте его полотенцем и дайте подойти в течение 1 часа.
- Помните тесто и разложите его в формы на 2/3 объема. Оставьте на 15 минут.
- Выпекайте при температуре 200 градусов 30 минут.
- Для глазури вскипятите на маленьком огне воду с сахаром до карамелизации. Белки взбейте до крутой пены, добавьте в карамель и перемешайте.
- Смажьте готовые куличи глазурью и украсьте изюмом и цукатами.