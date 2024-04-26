Така паска залишається м'якою протягом тривалого часу. Тому її можна приготувати навіть у Чистий четвер, а їсти вже у неділю.

Варто спробувати Коли гості на порозі: як накрити стіл за 15 хвилин з "Водним Світом"

Коньячна паска з цукатами

Час : 3 години 20 хвилин

: 3 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів борошна;

– 50 грамів пресованих дріжджів;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 5 жовтків;

– 3 білки; – 300 грамів цукру;

– 200 грамів масла 73%;

– 100 грамів родзинок;

– 50 грамів цукатів;

– 20 мілілітрів коньяку;

– 20 грамів лимонної цедри;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 1/8 чайної ложки солі.

Для глазурі:

– 2 білки;

– 200 грамів цукру;

– 200 грамів води.

Приготування:

Закип'ятіть пів склянки молока. Запарте ним 100 грамів борошна та розмішайте. Дріжджі розведіть у решті теплого молока, додайте 100 грамів борошна, перемішайте і залиште на 10 хвилин. Потім з'єднайте суміші, перемішайте, накрийте і залиште на 1 годину. Жовтки збийте з цукром і сіллю до побіління. Половину влийте в дріжджову масу, додайте 300 грамів борошна, вимішайте і дайте підійти 20 – 30 хвилин. Далі додайте другу частину жовткової маси, решту борошна, м'яке масло, збиті білки, ванільний цукор, цедру і перемішайте. Додайте коньяк, промиті родзинки та цукати. Добре вимішайте тісто, після чого накрийте його рушником і дайте підійти протягом 1 години. Помніть тісто і розкладіть його у форми на 2/3 об'єму. Залиште на 15 хвилин. Випікайте при температурі 200 градусів 30 хвилин. Для глазурі закип'ятіть на маленькому вогні воду з цукром до карамелізації. Білки збийте до крутої піни, додайте в карамель і перемішайте. Змастіть готові паски глазур'ю та прикрасьте родзинками й цукатами.

Шукаєте рецепт смачної паски? Спробуйте приготувати з апельсиновою цедрою – її аромат вразить кожного.