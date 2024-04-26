Така паска залишається м'якою протягом тривалого часу. Тому її можна приготувати навіть у Чистий четвер, а їсти вже у неділю.
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Коньячна паска з цукатами
- Час: 3 години 20 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Закип'ятіть пів склянки молока. Запарте ним 100 грамів борошна та розмішайте. Дріжджі розведіть у решті теплого молока, додайте 100 грамів борошна, перемішайте і залиште на 10 хвилин. Потім з'єднайте суміші, перемішайте, накрийте і залиште на 1 годину.
- Жовтки збийте з цукром і сіллю до побіління. Половину влийте в дріжджову масу, додайте 300 грамів борошна, вимішайте і дайте підійти 20 – 30 хвилин.
- Далі додайте другу частину жовткової маси, решту борошна, м'яке масло, збиті білки, ванільний цукор, цедру і перемішайте. Додайте коньяк, промиті родзинки та цукати. Добре вимішайте тісто, після чого накрийте його рушником і дайте підійти протягом 1 години.
- Помніть тісто і розкладіть його у форми на 2/3 об'єму. Залиште на 15 хвилин.
- Випікайте при температурі 200 градусів 30 хвилин.
- Для глазурі закип'ятіть на маленькому вогні воду з цукром до карамелізації. Білки збийте до крутої піни, додайте в карамель і перемішайте.
- Змастіть готові паски глазур'ю та прикрасьте родзинками й цукатами.