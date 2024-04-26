Даже крошки не останется: готовим фантастический коньячный кулич с цукатами
26 апреля 2024, 16:04Читати новину українською
Источник:Shuba
Коньячный кулич с изюмом и цукатами - пасхальная выпечка, которая никого не оставит равнодушным. Ведь она невероятно вкусная и ароматная.
Такой кулич остается мягким в течение длительного времени. Поэтому ее можно приготовить даже в Чистый четверг, а есть уже в воскресенье.
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Коньячная пасха с цукатами
- Время: 3 часа 20 минут
- Порций: 6
– 700 граммов муки;
– 50 граммов прессованных дрожжей;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 5 желтков;
– 3 белка; – 300 граммов сахара;
– 200 граммов масла 73%;
– 100 граммов изюма;
– 50 граммов цукатов;
– 20 миллилитров коньяка;
– 20 граммов лимонной цедры;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 1/8 чайной ложки соли.
Для глазури:
– 2 белка;
– 200 граммов сахара;
– 200 граммов воды.
Приготовление:
- Вскипятите полстакана молока. Запарте им 100 граммов муки и размешайте. Дрожжи разведите в оставшемся теплом молоке, добавьте 100 граммов муки, перемешайте и оставьте на 10 минут. Затем соедините смеси, перемешайте, накройте и оставьте на 1 час.
- Желтки взбейте с сахаром и солью до побеления. Половину влейте в дрожжевую массу, добавьте 300 граммов муки, вымешайте и дайте подойти 20 – 30 минут.
- Далее добавьте вторую часть желтковой массы, остальную муку, мягкое масло, взбитые белки, ванильный сахар, цедру и перемешайте. Добавьте коньяк, промытый изюм и цукаты. Хорошо вымешайте тесто, после чего накройте его полотенцем и дайте подойти в течение 1 часа.
- Помните тесто и разложите его в формы на 2/3 объема. Оставьте на 15 минут.
- Выпекайте при температуре 200 градусов 30 минут.
- Для глазури вскипятите на маленьком огне воду с сахаром до карамелизации. Белки взбейте до крутой пены, добавьте в карамель и перемешайте.
- Смажьте готовые куличи глазурью и украсьте изюмом и цукатами.