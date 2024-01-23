Такой вкусности вы еще не ели: готовим куриный паштет с мармеладом из перцев и апельсина
23 января 2024, 17:40Читати новину українською
Источник:valeria.matrokhina
Паштет очень просто приготовить на дому. Попытайтесь сделать его более интересным, добавив к намазке мармелад.
Апельсиновый мармелад только подчеркнет вкус курицы. Вам это точно понравится.
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Рецепт паштета с апельсиновым мармеладом
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты для паштета:
– 500 – 600 граммов куриного филе и филе бедра;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– чеснок, тимьян, черный перец, можжевельник, кориандр, мускатный орех, соль по вкусу;
– масло гхи или сливочное масло.
Для мармелада:
– 2 – 3 апельсина;
– мелко измельченная кожура 1 апельсина;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 – 2 перца чили;
– тимьян, соль по вкусу.
Приготовление:
- Порежьте курицу кубиком, а очищенную морковь и лук – произвольными кусками. Положите все в форму для запекания.
- Добавьте измельченный чеснок, соль, специи и масло. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Главное, чтобы овощи стали мягкими, а курица приготовилась.
- Тем временем мелко нашинкуйте цедру 1 апельсина без белой части.
- Апельсины очистьте и снимите все пленки. Частицы нарежьте кубиком.
- Из перца извлеките зерна и нарежьте его кубиком. Также нарежьте перец чили.
- Отправьте все ингредиенты мармелада в кастрюлю. Варите минут 30 – 40 на среднем огне, пока не будет консистенции тягучего мармелада.
- Готовую курицу и овощи измельчите в блендере. Положите паштет в тарелку, а на него выложите мармелад. Можно добавить фисташки.