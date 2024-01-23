Апельсиновий мармелад лише підкреслить смак курки. Вам це точно сподобається.

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Рецепт паштету з апельсиновим мармеладом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Поріжте курку кубиком, а очищену моркву та цибулю – довільними шматками. Покладіть все у форму для запікання.
  2. Додайте подрібнений часник, сіль, спеції та масло. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Головне, щоб овочі стали м'якими, а курка приготувалась.
  3. Тим часом дрібно нашинкуйте цедру 1 апельсина без білої частини.
  4. Апельсини очистьте та зніміть всі плівки. Частинки наріжте кубиком.
  5. З перцю вийміть зернята та наріжте його також кубиком. Також наріжте перець чилі.
  6. Відправте всі інгредієнти для мармеладу в каструлю. Варіть хвилин 30 – 40 на середньому вогні, поки не буде консистенції тягучого мармеладу.
  7. Готову курку та овочі подрібніть у блендері. Перекладіть паштет у тарілку, а на нього викладіть мармелад. Можна також додати фісташки.