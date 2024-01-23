Апельсиновий мармелад лише підкреслить смак курки. Вам це точно сподобається.
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Рецепт паштету з апельсиновим мармеладом
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Поріжте курку кубиком, а очищену моркву та цибулю – довільними шматками. Покладіть все у форму для запікання.
- Додайте подрібнений часник, сіль, спеції та масло. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин. Головне, щоб овочі стали м'якими, а курка приготувалась.
- Тим часом дрібно нашинкуйте цедру 1 апельсина без білої частини.
- Апельсини очистьте та зніміть всі плівки. Частинки наріжте кубиком.
- З перцю вийміть зернята та наріжте його також кубиком. Також наріжте перець чилі.
- Відправте всі інгредієнти для мармеладу в каструлю. Варіть хвилин 30 – 40 на середньому вогні, поки не буде консистенції тягучого мармеладу.
- Готову курку та овочі подрібніть у блендері. Перекладіть паштет у тарілку, а на нього викладіть мармелад. Можна також додати фісташки.