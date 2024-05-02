За християнською традицією перед Великоднем печуть паску, яка є символом Царства Небесного та Воскресіння. Наші бабусі пекли її у печі та мали особливі рецепти, які передавалися з покоління у покоління.

Цікаво Що і коли додавати у тісто: паска від Лілії Цвіт – відеорецепт, яким ви захочете скористатися

Старовинна паска

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 6

Пухка та вміру волога / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 700 мілілітрів молока 2,5%;

– 100 грамів пресованих дріжджів;

– 7 курячих яєць;

– 3 жовтки;

– 600 грамів цукру;

– 350 грамів маргарину;

– 30 мілілітрів коньяку;

– 100 мілілітрів олії соняшникової;

– 1 кілограм пшеничного борошна;

– 20 грамів цукру ванільного;

– 200 грамів родзинок;

– пів чайної ложки мускатного горіха меленого;

– 10 грамів кориці меленої;

– 5 грамів гвоздики меленої;

– 1/8 чайної ложки солі.

Для глазурі:

– 2 яєчних білки;

– 6 столових ложок цукрової пудри.

Приготування:

Для приготування опари у 100 мілілітрах теплого молока розведіть дріжджі, додайте 100 грамів борошна, все добре перемішайте і залишіть на 30 – 40 хвилин. Збийте яйця з цукром, введіть розтоплений та остиглий маргарин, додайте коньяк, тертий мускатний горіх, корицю, гвоздику, родзинки, сіль і змішайте до однорідності. З'єднайте залишки теплого молока з борошном, щоб отримати однорідну масу. Влийте цю суміш у борошняну масу з опарою, додайте яєчну суміш і замісіть тісто. В кінці процесу влийте олію і ретельно перемішайте тісто. Накрийте тісто рушником і залишіть в теплому місці на 1,5 години, поки воно не підніметься втричі. Перемісіть тісто, розкладіть його по формах для пасок і дайте ще раз піднятися протягом 15 – 20 хвилин. Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180°C, 40 – 50 хвилин. Для глазурі збийте білки з цукром до отримання стійкої піни. Готові паски покрийте глазур’ю та прикрасьте родзинками.

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