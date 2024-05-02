За християнською традицією перед Великоднем печуть паску, яка є символом Царства Небесного та Воскресіння. Наші бабусі пекли її у печі та мали особливі рецепти, які передавалися з покоління у покоління.
Цікаво Що і коли додавати у тісто: паска від Лілії Цвіт – відеорецепт, яким ви захочете скористатися
Старовинна паска
- Час: 3 години
- Порцій: 6
Пухка та вміру волога / Фото unsplash
Приготування:
- Для приготування опари у 100 мілілітрах теплого молока розведіть дріжджі, додайте 100 грамів борошна, все добре перемішайте і залишіть на 30 – 40 хвилин.
- Збийте яйця з цукром, введіть розтоплений та остиглий маргарин, додайте коньяк, тертий мускатний горіх, корицю, гвоздику, родзинки, сіль і змішайте до однорідності.
- З'єднайте залишки теплого молока з борошном, щоб отримати однорідну масу.
- Влийте цю суміш у борошняну масу з опарою, додайте яєчну суміш і замісіть тісто.
- В кінці процесу влийте олію і ретельно перемішайте тісто. Накрийте тісто рушником і залишіть в теплому місці на 1,5 години, поки воно не підніметься втричі.
- Перемісіть тісто, розкладіть його по формах для пасок і дайте ще раз піднятися протягом 15 – 20 хвилин.
- Випікайте в духовці, попередньо розігрітій до 180°C, 40 – 50 хвилин.
- Для глазурі збийте білки з цукром до отримання стійкої піни. Готові паски покрийте глазур’ю та прикрасьте родзинками.