Их получится много. Поэтому вам точно удастся угостить всех близких.

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Рецепт пасхальных куличей на литре молока

  • Время: 5 часов 20 минут
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Смешайте в миске 10 яиц, 3 желтка и сахар, чтобы не было пены.
  2. В другой миске смешайте теплое молоко и дрожжи. Добавьте растопленное масло и перемешайте.
  3. Влейте эту смесь к взбитым яйцам и снова хорошо перемешайте. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа.
  4. Затем понемногу добавьте в опару просеянную муку и перемешайте тесто ложкой. Добавьте ванильный сахар, соль и коньяк.
  5. Далее тщательно вымешайте тесто руками, накройте его полотенцем и снова поставьте на 2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться вдвое.
  6. Пока тесто подходит, можно приготовить сухофрукты и яичную глазурь. Сухофрукты залейте кипятком на 20 минут, выдавите лишнюю воду и добавьте в тесто, когда оно подойдет.
  7. Снова вымесите тесто руками. Наполните смазанные маслом формы. Оставьте тесто еще на 40 минут.
  8. Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, а затем еще около 40 минут при температуре 170 градусов.
  9. Готовые куличи достаньте, дайте им немного остыть и украсьте по своему вкусу.