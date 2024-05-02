Получится так много, что точно хватит всем: рецепт кулича на 1 литре молока
2 мая 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:"Окна"
Паска – один из самых главных символов Пасхи. Узнайте, как испечь праздничную выпечку на 1 литре молока.
Их получится много. Поэтому вам точно удастся угостить всех близких.
Будет интересно Так они точно не потрескаются: как правильно варить яйца на Пасху
Рецепт пасхальных куличей на литре молока
- Время: 5 часов 20 минут
- Порций: 10
– 1 литр молока;
– 150 граммов свежих дрожжей;
– 2,5 килограмма муки;
– 1 килограмм сахара;
– 500 граммов масла;
– 13 яиц;
– 250 граммов изюма;
– 100 граммов цукатов;
– 1 пакетик ванилина;
– 2 столовые ложки коньяка;
– 1 чайная ложка соли.
Приготовление:
- Смешайте в миске 10 яиц, 3 желтка и сахар, чтобы не было пены.
- В другой миске смешайте теплое молоко и дрожжи. Добавьте растопленное масло и перемешайте.
- Влейте эту смесь к взбитым яйцам и снова хорошо перемешайте. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа.
- Затем понемногу добавьте в опару просеянную муку и перемешайте тесто ложкой. Добавьте ванильный сахар, соль и коньяк.
- Далее тщательно вымешайте тесто руками, накройте его полотенцем и снова поставьте на 2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться вдвое.
- Пока тесто подходит, можно приготовить сухофрукты и яичную глазурь. Сухофрукты залейте кипятком на 20 минут, выдавите лишнюю воду и добавьте в тесто, когда оно подойдет.
- Снова вымесите тесто руками. Наполните смазанные маслом формы. Оставьте тесто еще на 40 минут.
- Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, а затем еще около 40 минут при температуре 170 градусов.
- Готовые куличи достаньте, дайте им немного остыть и украсьте по своему вкусу.