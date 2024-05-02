Получится так много, что точно хватит всем: рецепт кулича на 1 литре молока

Паска – один из самых главных символов Пасхи. Узнайте, как испечь праздничную выпечку на 1 литре молока.

Их получится много. Поэтому вам точно удастся угостить всех близких.

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Рецепт пасхальных куличей на литре молока

Время : 5 часов 20 минут

: 5 часов 20 минут Порций: 10

– 1 литр молока;– 150 граммов свежих дрожжей;– 2,5 килограмма муки;– 1 килограмм сахара;– 500 граммов масла;– 13 яиц;– 250 граммов изюма;– 100 граммов цукатов;– 1 пакетик ванилина;– 2 столовые ложки коньяка;– 1 чайная ложка соли.

Приготовление:

Смешайте в миске 10 яиц, 3 желтка и сахар, чтобы не было пены. В другой миске смешайте теплое молоко и дрожжи. Добавьте растопленное масло и перемешайте. Влейте эту смесь к взбитым яйцам и снова хорошо перемешайте. Накройте крышкой или полотенцем и оставьте в теплом месте на 2 часа. Затем понемногу добавьте в опару просеянную муку и перемешайте тесто ложкой. Добавьте ванильный сахар, соль и коньяк. Далее тщательно вымешайте тесто руками, накройте его полотенцем и снова поставьте на 2 часа в теплое место. Оно должно увеличиться вдвое. Пока тесто подходит, можно приготовить сухофрукты и яичную глазурь. Сухофрукты залейте кипятком на 20 минут, выдавите лишнюю воду и добавьте в тесто, когда оно подойдет. Снова вымесите тесто руками. Наполните смазанные маслом формы. Оставьте тесто еще на 40 минут. Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 20 минут, а затем еще около 40 минут при температуре 170 градусов. Готовые куличи достаньте, дайте им немного остыть и украсьте по своему вкусу.