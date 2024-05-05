Творожная паска без выпекания: приготовьте быстро и просто невероятное праздничное блюдо

5 мая 2024, 16:43
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Источник:

Shuba

Творожная паска нравится многим. И неудивительно, ведь она очень вкусная и просто готовится.

Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом. Праздничный десерт точно будет удачным.

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Творожный кулич – рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов творога;
– 4 желтка;
– 450 граммов сметаны;
– 100 граммов масла 73%;
– 100 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– грецкие орехи, изюм по вкусу.

Приготовление:

  1. Перетрите творог через сито. Можно также воспользоваться блендером, взбив массу до однородности.
  2. Выложите творог в большую миску, добавьте сметану, сахар и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте масло и снова хорошо перемешайте до однородности и полного растворения сахара.
  4. Добавьте орешки и заранее замоченный изюм. Перемешайте.
  5. Форму для паски поставьте на тарелку, выстелите ее марлей. Выложите творожную массу, придавите чем-то тяжелым и оставьте в холодильнике на сутки.
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Автор: Ольга Котів