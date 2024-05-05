Творожная паска без выпекания: приготовьте быстро и просто невероятное праздничное блюдо
5 мая 2024, 16:43Читати новину українською
Источник:Shuba
Творожная паска нравится многим. И неудивительно, ведь она очень вкусная и просто готовится.
Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом. Праздничный десерт точно будет удачным.
Стоит попробовать Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты
Творожный кулич – рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 4
– 500 граммов творога;
– 4 желтка;
– 450 граммов сметаны;
– 100 граммов масла 73%;
– 100 граммов сахара;
– 15 граммов ванильного сахара;
– грецкие орехи, изюм по вкусу.
Приготовление:
- Перетрите творог через сито. Можно также воспользоваться блендером, взбив массу до однородности.
- Выложите творог в большую миску, добавьте сметану, сахар и тщательно перемешайте.
- Добавьте масло и снова хорошо перемешайте до однородности и полного растворения сахара.
- Добавьте орешки и заранее замоченный изюм. Перемешайте.
- Форму для паски поставьте на тарелку, выстелите ее марлей. Выложите творожную массу, придавите чем-то тяжелым и оставьте в холодильнике на сутки.