Спробуйте скористатися цим перевіреним рецептом. Святковий десерт точно буде вдалим.

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Сирна паска – рецепт

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Перетріть сир через сито. Можна також скористатися блендером, збивши масу до однорідності.
  2. Викладіть сир до великої миски, додайте сметану, цукор та ретельно перемішайте.
  3. Додайте масло та знову добре перемішайте до однорідності й повного розчинення цукру.
  4. Додайте горішки та заздалегідь замочені родзинки. Перемішайте.
  5. Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким та залиште в холодильнику на добу.