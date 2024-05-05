Спробуйте скористатися цим перевіреним рецептом. Святковий десерт точно буде вдалим.
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Сирна паска – рецепт
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Перетріть сир через сито. Можна також скористатися блендером, збивши масу до однорідності.
- Викладіть сир до великої миски, додайте сметану, цукор та ретельно перемішайте.
- Додайте масло та знову добре перемішайте до однорідності й повного розчинення цукру.
- Додайте горішки та заздалегідь замочені родзинки. Перемішайте.
- Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким та залиште в холодильнику на добу.