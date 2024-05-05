Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом. Праздничный десерт точно будет удачным.

Стоит попробовать Сказочно вкусные и быстро готовятся: идеальная подборка блюд на Пасху – простые рецепты

Творожный кулич – рецепт

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Перетрите творог через сито. Можно также воспользоваться блендером, взбив массу до однородности.
  2. Выложите творог в большую миску, добавьте сметану, сахар и тщательно перемешайте.
  3. Добавьте масло и снова хорошо перемешайте до однородности и полного растворения сахара.
  4. Добавьте орешки и заранее замоченный изюм. Перемешайте.
  5. Форму для паски поставьте на тарелку, выстелите ее марлей. Выложите творожную массу, придавите чем-то тяжелым и оставьте в холодильнике на сутки.