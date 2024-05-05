Попробуйте воспользоваться этим проверенным рецептом. Праздничный десерт точно будет удачным.
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Творожный кулич – рецепт
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Перетрите творог через сито. Можно также воспользоваться блендером, взбив массу до однородности.
- Выложите творог в большую миску, добавьте сметану, сахар и тщательно перемешайте.
- Добавьте масло и снова хорошо перемешайте до однородности и полного растворения сахара.
- Добавьте орешки и заранее замоченный изюм. Перемешайте.
- Форму для паски поставьте на тарелку, выстелите ее марлей. Выложите творожную массу, придавите чем-то тяжелым и оставьте в холодильнике на сутки.