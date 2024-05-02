Рецепт, который точно удастся: печем воздушный кулич на сухих дрожжах
2 мая 2024, 17:38Читати новину українською
Источник:"Окна"
Существует множество рецептов вкусных куличей. Часто праздничную выпечку готовят на свежих дрожжах, однако вполне сгодятся и сухие.
Если у вас нет свежих дрожжей, советуем воспользоваться этим рецептом. Пасха получится воздушной и очень вкусной.
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Рецепт кулича на сухих дрожжах
- Время: 4 часа 20 минут
- Порций: 6
– 250 миллилитров молока;
– 5 граммов сухих дрожжей;
– 600 граммов муки;
– 4 яйца;
– 60 граммов масла;
– 200 граммов сахара;
– 20 граммов ванильного сахара;
– 100 граммов изюма;
– 50 миллилитров растительного масла;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Для опары в теплое молоко добавьте столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешайте и всыпьте дрожжи. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Тем временем можно заняться подготовкой других ингредиентов, например, сделать глазурь для пасхи. Далее надо отделить белки от желтков. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, и ванильным сахаром, отдельно взбейте белки со щепоткой соли до густой пены.
- В опару добавьте взбитые желтки, масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо все перемешайте. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое.
- В это время надо подготовить изюм. Залейте его кипятком, подождите несколько минут и выжмите лишнюю воду. Затем добавьте его в тесто, вымешайте и разложите в формы на 2 трети объема.
- Накройте полотенцем и снова оставьте на час. Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность можно проверять деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Готовые куличи украсьте глазурью, посыпкой, цукатами, фруктами и тому подобное.