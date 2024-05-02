Якщо ви не маєте свіжих дріжджів, радимо скористатися цим рецептом. Паска вийде повітряною та дуже смачною.

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Рецепт паски на сухих дріжджах

Час : 4 години 20 хвилин

: 4 години 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 600 грамів борошна;

– 4 яйця;

– 60 грамів масла;

– 200 грамів цукру;

– 20 грамів ванільного цукру;

– 100 грамів родзинок;

– 50 мілілітрів олії;

– дрібка солі.

Приготування:

Для опари у тепле молоко додайте столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Добре перемішайте та всипте дріжджі. Накрийте харчовою плівкою та поставте в тепле місце на 30 хвилин. Тим часом можна зайнятися підготовкою інших інгредієнтів, наприклад, зробити глазур для паски. Далі треба відокремити білки від жовтків. Збийте жовтки з цукром, що залишився і ванільним цукром, окремо збийте білки з дрібкою солі до густої піни. В опару додайте збиті жовтки, олію, розтоплене вершкове масло, білки та борошно, добре все перемішайте. Накрийте тісто рушником і поставите у тепле місце на 2 години. Тісто має збільшитися вдвічі. У цей час треба підготувати родзинки. Залийте їх окропом, почекайте кілька хвилин і вичавіть зайву воду. Потім додайте їх в тісто, вимішайте та розкладіть у форми на 2 третини об'єму. Накрийте рушником і знову залиште на годину. Випікайте паски у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин. Готовність можна перевіряти дерев'яною шпажкою або зубочисткою. Готові паски прикрасьте глазур'ю, посипкою, цукатами, фруктами тощо.

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