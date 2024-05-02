Если у вас нет свежих дрожжей, советуем воспользоваться этим рецептом. Пасха получится воздушной и очень вкусной.

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Рецепт кулича на сухих дрожжах

Время : 4 часа 20 минут

: 4 часа 20 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 250 миллилитров молока;

– 5 граммов сухих дрожжей;

– 600 граммов муки;

– 4 яйца;

– 60 граммов масла;

– 200 граммов сахара;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов изюма;

– 50 миллилитров растительного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Для опары в теплое молоко добавьте столовую ложку сахара и 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешайте и всыпьте дрожжи. Накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 30 минут. Тем временем можно заняться подготовкой других ингредиентов, например, сделать глазурь для пасхи. Далее надо отделить белки от желтков. Взбейте желтки с оставшимся сахаром, и ванильным сахаром, отдельно взбейте белки со щепоткой соли до густой пены. В опару добавьте взбитые желтки, масло, растопленное сливочное масло, белки и муку, хорошо все перемешайте. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 2 часа. Тесто должно увеличиться вдвое. В это время надо подготовить изюм. Залейте его кипятком, подождите несколько минут и выжмите лишнюю воду. Затем добавьте его в тесто, вымешайте и разложите в формы на 2 трети объема. Накройте полотенцем и снова оставьте на час. Выпекайте куличи в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут. Готовность можно проверять деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовые куличи украсьте глазурью, посыпкой, цукатами, фруктами и тому подобное.

Готовитесь к Пасхе? Узнайте, когда надо печь куличи.