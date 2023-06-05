Одной из самых популярных паст в Италии разновидность с овощами, особенно в сезон баклажанов, перцев и томатов. Мы подобрали рецепт, который не только приятно удивит вкусом, но и насытится на целый день.

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Овощи можно менять в зависимости от сезона, но самым вкусным вариантом будет именно с этим списком.

Рецепт пасты с овощами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.
  • Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.
  • Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.
  • На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.
  • Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.

Приятного аппетита!