Одной из самых популярных паст в Италии разновидность с овощами, особенно в сезон баклажанов, перцев и томатов. Мы подобрали рецепт, который не только приятно удивит вкусом, но и насытится на целый день.

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Овощи можно менять в зависимости от сезона, но самым вкусным вариантом будет именно с этим списком.

Рецепт пасты с овощами

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов спагетти;

– 500 граммов баклажанов;

– 300 граммов томатов;

– 150 граммов репчатого лука;

– 300 граммов томатов в собственном соке;

– соль;

– черный молотый перец;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– 10 граммов розмарина;

– 10 граммов чили;

– 20 граммов чеснока;

– 80 граммов масла;

– 80 граммов свежего базилика;

– 50 граммов сыра пармезан.

Приготовление:

Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.

Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.

Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.

На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.

Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.

Приятного аппетита!

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