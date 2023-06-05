Одной из самых популярных паст в Италии разновидность с овощами, особенно в сезон баклажанов, перцев и томатов. Мы подобрали рецепт, который не только приятно удивит вкусом, но и насытится на целый день.
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Овощи можно менять в зависимости от сезона, но самым вкусным вариантом будет именно с этим списком.
Рецепт пасты с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.
- Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.
- На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.
- Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.
Приятного аппетита!