Однією з найпопулярніших паст в Італії є різновид з овочами, особливо в сезон баклажанів, перців та томатів. Ми дібрали рецепт, який не тільки приємно здивує смаком, а й наситить на цілий день.
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Овочі можна змінювати в залежності від сезону, але найсмачнішим варіантом буде саме з цим переліком.
Рецепт пасти з овочами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.
- Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.
- На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.
- Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.
Смачного!