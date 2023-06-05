Однією з найпопулярніших паст в Італії є різновид з овочами, особливо в сезон баклажанів, перців та томатів. Ми дібрали рецепт, який не тільки приємно здивує смаком, а й наситить на цілий день.

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Овочі можна змінювати в залежності від сезону, але найсмачнішим варіантом буде саме з цим переліком.

Рецепт пасти з овочами

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів спагетті;

– 500 грамів баклажанів;

– 300 грамів томатів;

– 150 грамів ріпчастої цибулі;

– 300 грамів томатів у власному соку;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1 чайна ложка копченої паприки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 10 грамів розмарину;

– 10 грамів чилі;

– 20 грамів часнику;

– 80 грамів олії;

– 80 грамів свіжого базиліку;

– 50 грамів сиру пармезан.

Приготування:

Відварюємо спагеті до готовності киплячій підсоленій воді згідно з інструкцією на пачці.

Розігріваємо духовку до 200 градусів та викладаємо на деко нарізані кубиками баклажани, томати. Рясно поливаємо все олією, заправляємо спеціями: сіль, чорний мелений перець, паприка.

Запікаємо овочі 15 – 18 хвилин, доки вони не стануть м'якими і пропеченими.

На сковорідці з олією обсмажуємо цибулю нарізану кубиком, часник та чилі. Вливаємо томати у власному соку та перемішуємо. Додаємо запечені овочі та тушкуємо 5 – 7 хвилин.

Зі спагеті зціджуємо воду, викладаємо їх на порційні тарілки. Поряд додайте овочі та посипте все сиром пармезан.

Смачного!

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