Как из Италии – рецепт пасты с сезонными овощами
5 июня 2023, 10:35Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Если у вас нет возможности путешествовать этим летом, а попробовать итальянскую кухню хочется из-за меры – попробуйте приготовить это блюдо дома.
Одной из самых популярных паст в Италии разновидность с овощами, особенно в сезон баклажанов, перцев и томатов. Мы подобрали рецепт, который не только приятно удивит вкусом, но и насытится на целый день.
Читайте также Сезон отдыха на природе: как приготовить шашлык из курятины на любой вкус
Овощи можно менять в зависимости от сезона, но самым вкусным вариантом будет именно с этим списком.
Рецепт пасты с овощами
- Время: 30 минут
- Порции: 4
– 400 граммов спагетти;
– 500 граммов баклажанов;
– 300 граммов томатов;
– 150 граммов репчатого лука;
– 300 граммов томатов в собственном соке;
– соль;
– черный молотый перец;
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 10 граммов розмарина;
– 10 граммов чили;
– 20 граммов чеснока;
– 80 граммов масла;
– 80 граммов свежего базилика;
– 50 граммов сыра пармезан.
Приготовление:
- Отвариваем спагетти до готовности кипящей подсоленной воды согласно инструкции на пачке.
- Разогреваем духовку до 200 градусов и выкладываем на противень нарезанные кубиками баклажаны, томаты. Обильно поливаем все растительным маслом, заправляем специями: соль, черный молотый перец, паприка.
- Запекаем овощи 15 – 18 минут, пока они не станут мягкими и пропеченными.
- На сковороде с маслом обжариваем лук нарезанный кубиком, чеснок и чили. Вливаем томаты в собственном соке и перемешиваем. Добавляем запеченные овощи и тушим 5-7 минут.
- Со спагетти сцеживаем воду, выкладываем их на порционные тарелки. Рядом добавьте овощи и посыпьте сыром пармезан.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить итальянскую пасту с креветками по нашему. рецептом.