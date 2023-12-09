В подарок или на праздничный стол: простой рецепт печенья на Новый год
9 декабря 2023, 20:48Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Во время подготовки к Новому Году в каждом доме появляется не только атмосфера радости и ожиданий, но сладкий аромат праздничного печенья. Он наполняет наши души милыми воспоминаниями о детстве.
Выпекание печенья во время подготовки к новогодним праздникам – это уютная традиция родом из маминой кухни. Этот простой рецепт способен повторить даже совсем неумелый кондитер.
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Рецепт печенья на Новый год
- Время: 30 минут
- Порций: 15 штук
– 150 грамм мягкого сливочного масла;
– 70 грамм сахара или 50 грамм сахарной пудры;
– 150 грамм пшеничной муки;
– 75 грамм рисовой муки.
Приготовление:
- Смешивайте масло и сахар миксером примерно 6 – 7 минут.
- Добавьте просеянную пшеничную и рисовую муку.
- Перемешивайте некоторое время или вымешивайте руками, соединив ингредиенты в шар.
- Заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- Присыпьте кондитерскую доску мукой, разделите тесто на 3 части и раскатайте в котлеты толщиной около 3 миллиметра.
- Остальное тесто храните в холодильнике.
- Формочками вырежьте фигурки и выложите их на противень, застеленный бумагой для выпекания.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут.
Для подачи
- Когда печенье охладится, украсьте его праздничной глазурью и любимым декором.