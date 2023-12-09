Его особенно любили в начале 20 века. Затем "Красный бархат" вернул свою популярность в 80-х и распространился по миру. Теперь трудно представить себе какую-нибудь популярную кондитерскую без этого торта.
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Торт "Красный бархат": пошаговый рецепт
- Время: 2 часа 30 минут
- Порций: 8
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 170 градусов. В это время в кухонный комбайн или миску для миксера вбейте 3 яйца комнатной температуры и всыпьте 250 граммов сахара. Взбивайте на средней скорости, пока смесь не увеличится в объеме вдвое. Для этого нужно 3 – 5 минут.
- Добавьте в смесь 350 граммов муки, 1 чайную ложку соды и 1 чайную ложку красителя, хорошо размешайте до однородности.
- Влейте в тесто 300 граммов кефира и 90 миллилитров масла, взбейте на минимальной скорости. Последними введите в тесто 1 столовую ложку уксуса, 1 столовую ложку крахмала и 1 чайную ложку разрыхлителя.
- Застелите дно разъемной формы диаметром 20 сантиметров пергаментной бумагой и вылейте в нее тесто. Разровняйте и запекайте в разогретой духовке 40 – 50 минут. Следите, чтобы вершок не пригорел. Готовый бисквит охладите до комнатной температуры в форме. Затем снимите ее, закутайте бисквит в пленку и оставьте охлаждаться в холодильнике на полтора часа.
- В это время взбейте до плотной массы 800 грамм холодного крем-сыра, 160 миллилитров холодных жирных сливок и 80 грамм сахарной пудры. Затем добавьте сок и цедру половины лимона и перемешайте до равномерного распределения.
- С охлажденного бисквита срежьте неровный вершок, но не выбрасывайте – он понадобится для крошки. Далее разрежьте бисквит на 3 коржа. Выложите нижний слой бисквита на тарелку, промажьте его кремом, сверху уложите второй корж и снова крем. Затем уложите третий слой, после которого смажьте кремом весь торт. Срезанный вершок бисквита раскрошите и посыпьте им торт сверху и по периметру.
- Готовый "Красный бархат" поставьте в холодильник пропитаться кремом и настояться на несколько часов, а еще лучше на ночь.