Випікання печива під час підготовки до новорічних свят – це затишна традиція родом з маминої кухні. Цей простий рецепт здатен повторити навіть зовсім невмілий кондитер.
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Рецепт печива на Новий рік
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 15 штук
Приготування:
- Змішуйте масло і цукор міксером приблизно 6 – 7 хвилин.
- Додайте просіяне пшеничне і рисове борошно.
- Перемішуйте деякий час або вимішуйте руками, з’єднавши інгредієнти в кулю.
- Загорніть у фольгу і поставте в холодильник приблизно на 30 хвилин.
- Розігрійте духовку до 160 градусів.
- Присипте кондитерську дошку борошном, розділіть тісто на 3 частини і розкачайте їх у котлети товщиною близько 3 міліметри.
- Решту тіста зберігайте в холодильнику.
- Формочками виріжте фігурки та викладіть їх на деко, застелене папером для випікання.
- Поставте в розігріту духовку і випікайте 15 хвилин.
Для подачі
- Коли печиво охолоне, прикрасьте його святковою глазурю та улюбленим декором.