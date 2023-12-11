Трудно представить праздничный период без запаха свежеиспеченного печенья, исходящего из кухни и наполняющего дом уютом. Это печенье можно печь с детьми, и не забудьте сделать фото на память!
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Рецепт печенья
- Время: 40 минут
- Порций: 40 штук
Приготовление:
- Масло порежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Также извлеките из холодильника яйцо и смалец.
- Масло, смалец и сахарную пудру взбейте миксером до пышной массы (примерно 7 минут).
- Добавить яйцо и взбивайте еще 3 минуты.
- Влейте мед, всыпьте корицу и перемешайте.
- Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
- Сформируйте шар, при необходимости посыпьте тесто мукой, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 60 минут.
- Разделите тесто на 3 части.
- Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Тесто, усыпанное мукой, раскатать примерно до 3 миллиметров толщины.
- Формочками вырежьте печенье и выложите его на большой противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Выпекайте примерно 10 минут или до золотистой корочки.