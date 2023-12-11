Важко уявити святковий період без запаху свіжоспеченого печива, що лине з кухні та наповнює будинок затишком. Це печиво можна пекти з дітьми, та не забудьте зробити фото на згадку!
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Рецепт печива
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 40 штук
Приготування:
- Масло наріжте кубиками і залиште при кімнатній температурі на 15 хвилин. Також дістаньте з холодильника яйце та смалець.
- Масло, смалець та цукрову пудру збийте міксером до пишної маси (приблизно 7 хвилин).
- Додати яйце і збивайте ще 3 хвилини.
- Влийте мед, всипте корицю і перемішайте.
- Додайте борошно та розпушувач і знову перемішайте, поки інгредієнти не з’єднаються в однорідне тісто.
- Сформуйте кулю, за потреби посипте тісто борошном, загорніть у фольгу та поставте в холодильник приблизно на 60 хвилин.
- Розділіть тісто на 3 частини.
- Поки працюєте з першою частиною тіста, решту тримайте в холодильнику.
- Розігрійте духовку до 180 градусів С.
- Тісто, посипане борошном, розкачати приблизно до 3 міліметрів товщини.
- Формочками виріжте печиво та викладіть його на велике деко, застелене папером для випікання.
- Випікайте приблизно 10 хвилин або до золотистої скоринки.