Сладкий праздник: легкий рецепт ароматного печенья

11 декабря 2023, 18:12
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Источник:

Kwestia smaku

Во время подготовки к праздникам, когда весь город покрыт яркими фонариками, самое время печь праздничное печенье. Важно иметь под рукой проверенный и простой рецепт, чтобы насладиться чаепитием в уютный зимний вечер.

Трудно представить праздничный период без запаха свежеиспеченного печенья, исходящего из кухни и наполняющего дом уютом. Это печенье можно печь с детьми, и не забудьте сделать фото на память!

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Рецепт печенья

  • Время: 40 минут
  • Порций: 40 штук
Ингредиенты:
– 125 грамм сливочного масла;
– 25 грамм смальца (при необходимости используйте масло);
– 100 грамм сахарной пудры;
– 1 яйцо;
– 2 чайные ложки меда;
– пол чайной ложки корицы;
– 250 грамм пшеничной муки;
– полчайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

  1. Масло порежьте кубиками и оставьте при комнатной температуре на 15 минут. Также извлеките из холодильника яйцо и смалец.
  2. Масло, смалец и сахарную пудру взбейте миксером до пышной массы (примерно 7 минут).
  3. Добавить яйцо и взбивайте еще 3 минуты.
  4. Влейте мед, всыпьте корицу и перемешайте.
  5. Добавьте муку и разрыхлитель и перемешайте, пока ингредиенты не соединятся в однородное тесто.
  6. Сформируйте шар, при необходимости посыпьте тесто мукой, заверните в фольгу и поставьте в холодильник на 60 минут.
  7. Разделите тесто на 3 части.
  8. Пока работаете с первой частью теста, остальное держите в холодильнике.
  9. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  10. Тесто, усыпанное мукой, раскатать примерно до 3 миллиметров толщины.
  11. Формочками вырежьте печенье и выложите его на большой противень, застеленный бумагой для выпечки.
  12. Выпекайте примерно 10 минут или до золотистой корочки.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська