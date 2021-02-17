Рецепт печенья с апельсиновой цедрой и ванилью от кондитера Инессы Полцевой
Удивите своих родных изысканным печеньем по рецепту известного кондитера.
Источник:инстаграм Инессы Полцевой
Печенье французское сабле с апельсиновой цедрой по рецепту Инессы Полцевой понравится всей вашей семье. Все, что вам нужно, – внимательно перечитать рецепт и взвесить ингредиенты для выпечки. Процесс приготовления теста не является сложным, а результат получится как будто из кондитерской.
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Как приготовить французское печенье
- Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.
- Сливочное масло нарежьте кубиком и смешайте в крошку вместе с мукой в кухонном комбайне.
Процесс приготовления теста / Фото из инстаграма Инессы Полцевой
- Добавьте сахарную пудру, ваниль и цедру апельсина. Как только тесто станет однородным нужно прекратить работу миксера.
Смешиваем ингредиенты / Фото из инстаграма Инессы Полцевой
- Разделите тесто на 3 равных части и сформируйте их в трубочки диаметром 2,5 см. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.
Готовое тесто /Фото из инстаграма Инессы Полцевой
- Обваляйте заготовки в сахаре и нарежьте кусочками толщиной 1 сантиметр.
- Разогрейте духовку до 160 градусов и выпекайте печенье 12 – 15 минут. Приятного аппетита!
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