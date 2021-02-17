Удивите своих родных изысканным печеньем по рецепту известного кондитера.

Печенье французское сабле с апельсиновой цедрой по рецепту Инессы Полцевой понравится всей вашей семье. Все, что вам нужно, – внимательно перечитать рецепт и взвесить ингредиенты для выпечки. Процесс приготовления теста не является сложным, а результат получится как будто из кондитерской.

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Как приготовить французское печенье

Ингредиенты:

– 230 г муки;

– 165 г холодного сливочного масла;

– 60 г сахарной пудры;

– 1 шт. ванили;

– цедра апельсина.

Тщательно просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков.

Сливочное масло нарежьте кубиком и смешайте в крошку вместе с мукой в кухонном комбайне.



Процесс приготовления теста / Фото из инстаграма Инессы Полцевой

Добавьте сахарную пудру, ваниль и цедру апельсина. Как только тесто станет однородным нужно прекратить работу миксера.​



Смешиваем ингредиенты / Фото из инстаграма Инессы Полцевой

Разделите тесто на 3 равных части и сформируйте их в трубочки диаметром 2,5 см. Накройте тесто пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь.



Готовое тесто /Фото из инстаграма Инессы Полцевой