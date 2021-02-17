Здивуйте своїх рідних вишуканим печивом за рецептом відомої кондитерки.

Печиво французьке сабле з апельсиновою цедрою за рецептом Інеси Полцевої сподобається всій вашій родині. Все, що вам потрібно – уважно перечитати рецепт та зважити інгредієнти для випічки. Процес приготування тіста не є складним, а результат вийде наче з кондитерської.

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Як приготувати французьке печиво

Інгредієнти:

– 230 г борошна;

– 165 г холодного вершкового масла;

– 60 г цукрової пудри;

– 1 шт. ванілі;

– цедра апельсина.