Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро.
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Печеночный торт – рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Печень и лук пропустите через мясорубку.
- К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте.
- Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут.
- К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком.
- Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью.