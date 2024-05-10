Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро.

Стоит попробовать Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык

Печеночный торт – рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Печень и лук пропустите через мясорубку.
  2. К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте.
  3. Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут.
  4. К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком.
  5. Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью.