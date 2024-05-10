Печінковий торт із телячої печінки господині готують найчастіше. Він готується зовсім швидко.

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Печінковий торт – рецепт

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Печінку та цибулю пропустіть через м’ясорубку.
  2. До маси додайте сіль, перець, молоко, 3 яйця, борошно та олію. Ретельно все перемішайте.
  3. Смажте млинці з обох боків близько 3 – 4 хвилин.
  4. До майонезу додайте часник, промастіть кожен печінковий корж майонезом із часником.
  5. Готовий торт прикрасьте тертим вареним яйцем і зеленню.