Не ищите другой рецепт: готовим топовый печеночный торт, от которого все будут в восторге
10 мая 2024, 18:23Читати новину українською
Источник:"Окна"
Многие украинцы любят печеночный торт. И неудивительно, ведь он вкусный и быстро готовится.
Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро.
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Печеночный торт – рецепт
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 500 граммов телячьей печени;
– 3 луковицы;
– 300 миллилитров молока;
– 200 граммов муки;
– 4 яйца;
– 300 граммов майонеза;
– 6 – 8 зубчиков чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла.
Приготовление:
- Печень и лук пропустите через мясорубку.
- К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте.
- Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут.
- К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком.
- Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью.