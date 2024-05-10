Не ищите другой рецепт: готовим топовый печеночный торт, от которого все будут в восторге

10 мая 2024, 18:23
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Источник:

"Окна"

Многие украинцы любят печеночный торт. И неудивительно, ведь он вкусный и быстро готовится.

Печеночный торт из телячьей печени хозяйки готовят чаще всего. Он готовится совсем быстро.

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Печеночный торт – рецепт

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов телячьей печени;
– 3 луковицы;
– 300 миллилитров молока;
– 200 граммов муки;
– 4 яйца;
– 300 граммов майонеза;
– 6 – 8 зубчиков чеснока;
– соль, перец по вкусу;
– 1 столовая ложка растительного масла.

Приготовление:

  1. Печень и лук пропустите через мясорубку.
  2. К массе добавьте соль, перец, молоко, 3 яйца, муку и масло. Тщательно все перемешайте.
  3. Жарьте блины с обеих сторон около 3 – 4 минут.
  4. К майонезу добавьте чеснок, промажьте каждый печеночный корж майонезом с чесноком.
  5. Готовый торт украсьте тертым вареным яйцом и зеленью.
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Автор: Ольга Котів