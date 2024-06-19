Вкус этого салата вас приятно удивят. Обязательно попробуйте его приготовить.
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Печеный салат
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Приготовление:
- В кипящую подсоленную воду положите спаржу и варите ее 3 минуты. Достаньте, полейте соком лимона и нарежьте кусочками по 2 сантиметра.
- Сыр нарежьте пластинками и обжарьте на сковороде-гриль до золотистых полосок.
- Овощи и салат помойте и обсушите. Баклажан и цукини нарежьте кусочками, а перец – соломкой.
- сковороду-гриль смажьте маслом и порциями обжаривайте кусочки овощей по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Черри слегка поджарьте целыми.
- На тарелку выложите микс салатов, далее – кусочки поджаренных овощей, спаржи, сыра и черри. Посолите, поперчите и полейте соевым соусом.