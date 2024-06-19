Вкус этого салата вас приятно удивят. Обязательно попробуйте его приготовить.

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Печеный салат

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3

Приготовление:

  1. В кипящую подсоленную воду положите спаржу и варите ее 3 минуты. Достаньте, полейте соком лимона и нарежьте кусочками по 2 сантиметра.
  2. Сыр нарежьте пластинками и обжарьте на сковороде-гриль до золотистых полосок.
  3. Овощи и салат помойте и обсушите. Баклажан и цукини нарежьте кусочками, а перец – соломкой.
  4. сковороду-гриль смажьте маслом и порциями обжаривайте кусочки овощей по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Черри слегка поджарьте целыми.
  5. На тарелку выложите микс салатов, далее – кусочки поджаренных овощей, спаржи, сыра и черри. Посолите, поперчите и полейте соевым соусом.