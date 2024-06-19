Смак цього салату вас приємно вразять. Обов'язково спробуйте його приготувати.
Варто спробувати Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі
Печений салат
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 3
Приготування:
- У киплячу підсолену воду покладіть спаржу і варіть її 3 хвилини. Дістаньте, полийте соком лимона і наріжте шматочками по 2 сантиметри.
- Сир наріжте пластинками та обсмажте на пательні-гриль до золотистих смужечок.
- Овочі та салат помийте й обсушіть. Баклажан і цукіні наріжте шматочками, а перець – соломкою.
- пательню-гриль змастіть олією і порціями обсмажуйте шматочки овочів по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Чері злегка підсмажте цілими.
- На тарілку викладіть мікс салатів, далі – шматочки підсмажених овочів, спаржі, сиру і чері. Посоліть, поперчіть і полийте соєвим соусом.