Смак цього салату вас приємно вразять. Обов'язково спробуйте його приготувати.

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Печений салат

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 3

Приготування:

  1. У киплячу підсолену воду покладіть спаржу і варіть її 3 хвилини. Дістаньте, полийте соком лимона і наріжте шматочками по 2 сантиметри.
  2. Сир наріжте пластинками та обсмажте на пательні-гриль до золотистих смужечок.
  3. Овочі та салат помийте й обсушіть. Баклажан і цукіні наріжте шматочками, а перець – соломкою.
  4. пательню-гриль змастіть олією і порціями обсмажуйте шматочки овочів по 2 – 3 хвилини з кожного боку. Чері злегка підсмажте цілими.
  5. На тарілку викладіть мікс салатів, далі – шматочки підсмажених овочів, спаржі, сиру і чері. Посоліть, поперчіть і полийте соєвим соусом.