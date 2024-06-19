Как с мангала: рецепт необыкновенного печеного салата
19 июня 2024, 19:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Печеный салат может быть полноценным блюдом. Ведь он сытный и очень вкусный.
Вкус этого салата вас приятно удивят. Обязательно попробуйте его приготовить.
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Печеный салат
- Время: 35 минут
- Порций: 3
– 12 томатов черри;
– 1 баклажан;
– 1 цуккини;
– 1 сладкий перец;
– 10 граммов спаржевой фасоли;
– 170 граммов салатной зелени;
– половина лимона;
– 300 граммов адыгейского сыра;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 30 миллилитров соевого соуса.
Приготовление:
- В кипящую подсоленную воду положите спаржу и варите ее 3 минуты. Достаньте, полейте соком лимона и нарежьте кусочками по 2 сантиметра.
- Сыр нарежьте пластинками и обжарьте на сковороде-гриль до золотистых полосок.
- Овощи и салат помойте и обсушите. Баклажан и цукини нарежьте кусочками, а перец – соломкой.
- Сковороду-гриль смажьте маслом и порциями обжаривайте кусочки овощей по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Черри слегка поджарьте целыми.
- На тарелку выложите микс салатов, далее – кусочки поджаренных овощей, спаржи, сыра и черри. Посолите, поперчите и полейте соевым соусом.