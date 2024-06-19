Как с мангала: рецепт необыкновенного печеного салата

19 июня 2024, 19:57
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Источник:

Shuba

Печеный салат может быть полноценным блюдом. Ведь он сытный и очень вкусный.

Вкус этого салата вас приятно удивят. Обязательно попробуйте его приготовить.

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Печеный салат

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3
Ингредиенты:
– 12 томатов черри;
– 1 баклажан;
– 1 цуккини;
– 1 сладкий перец;
– 10 граммов спаржевой фасоли;
– 170 граммов салатной зелени;
– половина лимона;
– 300 граммов адыгейского сыра;
– 40 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу;
– 30 миллилитров соевого соуса.

Приготовление:

  1. В кипящую подсоленную воду положите спаржу и варите ее 3 минуты. Достаньте, полейте соком лимона и нарежьте кусочками по 2 сантиметра.
  2. Сыр нарежьте пластинками и обжарьте на сковороде-гриль до золотистых полосок.
  3. Овощи и салат помойте и обсушите. Баклажан и цукини нарежьте кусочками, а перец – соломкой.
  4. Сковороду-гриль смажьте маслом и порциями обжаривайте кусочки овощей по 2 – 3 минуты с каждой стороны. Черри слегка поджарьте целыми.
  5. На тарелку выложите микс салатов, далее – кусочки поджаренных овощей, спаржи, сыра и черри. Посолите, поперчите и полейте соевым соусом.

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Автор: Ольга Котів