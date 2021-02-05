Рецепт ідеального пісочного печива з варенням до чаю від Володимира Троцького.

Талановитий кулінар та учасник "Мастер Шеф" Володимир Троцький не перестає дивувати нас смачними рецептами.

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Печиво кураб'є – улюблений смаколик кулінара, рецептом якого Володимир Троцький вирішив поділитися із читачами.

Не знаю, як вас, але мене це печиво зводить з розуму – це моя слабкість, – прокоментував Володимир Троцький.

Як приготувати пісочне печиво кураб'є вдома

Інгредієнти:

– 150 г вершкового масла;

– 60 г цукрової пудри;

– 1 яєчний білок;

– 16 г ванільного цукру;

– 240 г борошна;

– 1,5 ст. л варення.