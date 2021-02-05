Рецепт печива кураб'є від учасника Мастер Шеф – Володимира Троцького
Рецепт ідеального пісочного печива з варенням до чаю від Володимира Троцького.
Джерело:інстаграм Володимира Троцького
Талановитий кулінар та учасник "Мастер Шеф" Володимир Троцький не перестає дивувати нас смачними рецептами.
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Печиво кураб'є – улюблений смаколик кулінара, рецептом якого Володимир Троцький вирішив поділитися із читачами.
Не знаю, як вас, але мене це печиво зводить з розуму – це моя слабкість, – прокоментував Володимир Троцький.
Як приготувати пісочне печиво кураб'є вдома
- М'яке вершкове масло збиваємо із цукровою пудрою за допомогою блендера. Додаємо до маси білок та знову злегка збиваємо суміш.
- Ретельно просійте борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. Додаємо до масляної суміші ванільний цукор та в 3-4 етапи всипаємо борошно. Щоб отримати красиву пісочну структуру тіста, замішувати його потрібно швидко.
- Готове тісто викладаємо у кондитерський мішок з насадкою "Зірка", в центрі печива робимо невелику ямку та викладаємо густе варення.
- Розігрійте духовку до 200 градусів та випікайте печиво з варенням протягом 10-12 хвилин. Смачного!
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