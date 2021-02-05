Как приготовить печенье Сабле с апельсином: рецепт от Лизы Глинской
Известная украинская кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного французского печенья – бретонского сабле. Как правильно готовить – читайте в материале.
Источник: инстаграм Лизы Глинской
"Сабле" в переводе с французского – "песочный". Это тесто из которого готовят песочное печенье или используют как основу для чизкейка или тарта. По своей структуре тесто нежное и мягкое, а выпечка из него получается хрустящей и рассыпчатой.
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Бретонское сабле – это печенье круглой формы, выпекается из песочного теста с добавлением апельсиновой цедры, что придает ему дополнительный шарм и аромат.
Бретонское сабле с апельсином
- Для приготовления печенья тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте апельсин, натрите цедру на крупной терке.
- В чаше комбайна взбейте масло, добавьте сахар, желтки, перемешайте.
- В миске соедините муку с цедрой, добавьте разрыхлитель, переложите в чашу комбайна с маслом, замесите тесто до однородной консистенции.
- Выложите тесто между двух листов пергамента, раскатайте, отправьте в холодильник на 1-1,5 часа, лучше – на ночь.
- Разогрейте духовку до температуры 165 градусов с конвекцией.
- Вырежьте из теста круги с помощью форм-колец (диаметром 8 сантиметров), выложите на противень вместе с формами, отправьте выпекаться на 15-18 минут.
- Выложите печенье из духовки, достаньте из форм.
- Выложите печенье на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт бретонского сабле от Лизы Глинской в видео:
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