Известная украинская кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом вкусного французского печенья – бретонского сабле. Как правильно готовить – читайте в материале.

Источник: инстаграм Лизы Глинской

"Сабле" в переводе с французского – "песочный". Это тесто из которого готовят песочное печенье или используют как основу для чизкейка или тарта. По своей структуре тесто нежное и мягкое, а выпечка из него получается хрустящей и рассыпчатой.

Читайте также Рецепт мраморного шоколадного печенья от Лизы Глинской

Бретонское сабле – это печенье круглой формы, выпекается из песочного теста с добавлением апельсиновой цедры, что придает ему дополнительный шарм и аромат.

Бретонское сабле с апельсином

Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 160 граммов сливочного масла 82% (размягченное);

– 150 граммов сахара;

– 80 граммов желтков (4 шт.);

– 6 граммов разрыхлителя;

– цедра апельсина;

– соль.

Для приготовления печенья тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Помойте апельсин, натрите цедру на крупной терке. В чаше комбайна взбейте масло, добавьте сахар, желтки, перемешайте. В миске соедините муку с цедрой, добавьте разрыхлитель, переложите в чашу комбайна с маслом, замесите тесто до однородной консистенции. Выложите тесто между двух листов пергамента, раскатайте, отправьте в холодильник на 1-1,5 часа, лучше – на ночь. Разогрейте духовку до температуры 165 градусов с конвекцией. Вырежьте из теста круги с помощью форм-колец (диаметром 8 сантиметров), выложите на противень вместе с формами, отправьте выпекаться на 15-18 минут. Выложите печенье из духовки, достаньте из форм. Выложите печенье на тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт бретонского сабле от Лизы Глинской в ​​видео: