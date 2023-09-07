Ми знаємо традиційний вигляд італійської піци – вона кругла, з пухкими бортиками та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо відійти від звичних стандартів та приготувати лінивий варіант смаколика.

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Піца на слойці – відмінна закуска як до буденного столу, так і до святкового. Інгредієнти можна змінювати відповідно до смаків та наповнення холодильника.

Рецепт лінивої піци на слойці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– листкове-дріжджове тісто;

– 100 грамів салямі;

– 80 грамів хамону;

– 200 грамів твердого сиру;

– оливкова олія;

– томатний соус;

– яйце для змащування;

– рукола;

– помідори;

– бальзамічний крем-оцет.

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Вкриваємо деко шаром пергаменту для випікання. Змащуємо оливковою олією.

Викладаємо натертий сир, зверху шматочки салямі та хамону, знову салямі. Змащуємо все томатним соусом.

Далі знову викладаємо натертий сир, закриваємо все тістом.

Змащуємо яйцем та відправляємо запікатися на 15 хвилин в духовку.

Перевертаємо готову випічку, викладаємо листочки руколи, скибки помідорів, які (за бажанням) можна чергувати з моцарелою.

Рясно поливаємо все бальзаміком та подаємо до столу.

Смачного!

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