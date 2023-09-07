Ми знаємо традиційний вигляд італійської піци – вона кругла, з пухкими бортиками та великою кількістю сиру. Ми пропонуємо відійти від звичних стандартів та приготувати лінивий варіант смаколика.
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Піца на слойці – відмінна закуска як до буденного столу, так і до святкового. Інгредієнти можна змінювати відповідно до смаків та наповнення холодильника.
Рецепт лінивої піци на слойці
- Час: 15 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Вкриваємо деко шаром пергаменту для випікання. Змащуємо оливковою олією.
- Викладаємо натертий сир, зверху шматочки салямі та хамону, знову салямі. Змащуємо все томатним соусом.
- Далі знову викладаємо натертий сир, закриваємо все тістом.
- Змащуємо яйцем та відправляємо запікатися на 15 хвилин в духовку.
- Перевертаємо готову випічку, викладаємо листочки руколи, скибки помідорів, які (за бажанням) можна чергувати з моцарелою.
- Рясно поливаємо все бальзаміком та подаємо до столу.
Смачного!