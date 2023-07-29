От этих огурцов не оторваться – как приготовить пикули на зиму
29 июля 2023, 13:25Читати новину українською
Источник:Шуба Лайф
Если вы безумствуете от маринованных огурцов, обязательно попробуйте пикули. Они не только хрустящие, но и очень вкусные.
Огурцы пикули очень популярны, как закуска в США. Их добавляют к знаменитым американским хот-догом, сэндвичам.
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Хотя не обязательно их добавлять в качестве ингредиента в блюдо. Они прекрасно могут быть отдельной закуской, или подаваться в картофель пюре с любимой котлетой.
Рецепт огурцов пикули
- Время: 60 минут
- Порции: 1
– свежие огурцы;
– 3 зубчика чеснока;
– половина репчатого лука;
– морковь;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 60 граммов 9% уксуса;
– кипяток.
Приготовление:
- Огурцы вымойте, если в квартире жарко можно замочить их на час в холодной воде.
- Лук, морковь почистите и нашинкуйте кружочками, а чеснок можно на половинки. Выложите на одну чистую банку. Далее заложите огурцы – большие разрежьте, маленькие оставьте целыми.
- Добавьте соль, сахар, уксус и залейте крутым кипятком.
- Поставьте в кастрюлю, застеленную чистым полотенцем, залейте водой по «плечику» и стерилизуйте с момента закипания 7 – 10 минут. Затем извлеките, закройте и охладите.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый торт слоями, который не испортит фигуру