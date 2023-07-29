Огірки пікулі надзвичайно популярні, як закуска в США. Їх додають до славнозвісних американських хот-догів, сендвічів.

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Хоч не обов'язково їх додавати як інгредієнт до страви. Вони прекрасно можуть бути окремою закускою, або подаватися до картоплі пюре з улюбленою котлетою.

Рецепт огірків пікулі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 1

Приготування:

  • Огірки вимийте, якщо у квартирі спекотно, можна замочити їх на годину в холодній воді.
  • Цибулю, моркву почистьте й наріжте кружальцями, а часник можна на половинки. Викладіть на одну чисту банку. Далі закладіть огірки — великі розріжте, маленькі залиште цілими.
  • Додайте сіль, цукор, оцет і залийте окропом.
  • Поставте в каструлю, застелену чистим рушником, залийте водою по «плічка» і стерилізуйте з моменту закипання 7 – 10 хвилин. Потім вийміть, закрийте та охолодіть.

Смачного!