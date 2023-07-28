Кіш Лорен – класична французька страва, яка відома в цілому світі. Її готують в духовці з основою пісочного тіста та заливкою з вершків та яєць.
Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері
Це універсальний рецепт. Тісто підходить до будь-якої солоної начинки, заливка теж. А такі інгредієнти як курка чи шпинат, можна заміняти на рибу, бекон, овочевий мікс чи інші улюблені продукти.
Рецепт пирога кіш лорен з куркою та шпинатом
- Час: 80 хвилин
- Порції: 8
Приготування:
- Масло нарізаємо кубиками і змішуємо з іншими інгредієнтами. Все має бути холодне. Спочатку тісто буде крихке, але потім збереться до купи.
- Довго не мішаємо. Зібралось в купу, перемішалось до однорідності – готово. Кладемо в холодильник на 15 – 20 хвилин.
- Гриби смажимо на сковорідці. Курку нарізаємо невеличкими кубиками, а сир натираємо на дрібну терку.
- Для заливки: змішуємо вершки, яйця, дрібку солі і перцю.
- Розкачуємо тісто на столі з борошном товщиною 3 – 4 міліметри. Викладаємо в форму.
- Далі половину сиру, курку, гриби та шпинат. Заливаємо вершками з яйцями і зверху решту сиру.
- Запікаємо при 180 градусах приблизно 30 – 40 хвилин. Пиріг має стати цупкий і не тремтіти.
Смачного!