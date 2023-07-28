Французская классика из украинских продуктов: готовим киш лорен с курицей
28 июля 2023, 10:33Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Непременно попробуйте этот открытый пирог с курицей и шпинатом, ведь он не только невероятно вкусен, но и очень сытный.
Киш Лорен – классическое французское блюдо, известное во всем мире. Ее готовят в духовке с основой песочного теста и заливкой из сливок и яиц.
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Это универсальный рецепт. Тесто подходит к любой соленой начинке, заливка тоже. А такие ингредиенты как курица или шпинат можно заменять на рыбу, бекон, овощной микс или другие любимые продукты.
Рецепт пирога кош лорен с курицей и шпинатом
- Время: 80 минут
- Порции: 8
– 250 граммов муки;
– 125 граммов масла;
– яйцо;
– соль;
– 1 ложка холодной воды.
Для начинки:
– 300 граммов копченой курицы;
– горсть шпината;
– 150 граммов сыра чедер;
– 200 граммов грибов;
– 300 граммов жирных сливок;
– 3 куриных яйца;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Масло нарезаем кубиками и смешиваем с другими ингредиентами. Все должно быть холодным. Сначала тесто будет хрупкое, но потом соберется в кучу.
- Долго не мешаем. Собралось в кучу, перемешалось до однородности – готово. Кладем в холодильник на 15 – 20 минут.
- Грибы жарим на сковороде. Курицу нарезаем небольшими кубиками, а сыр натираем на мелкую терку.
- Для заливки: смешиваем сливки, яйца, щепотку соли и перца.
- Раскатываем тесто на столе с мукой толщиной 3 – 4 миллиметра. Выкладываем в форму.
- Далее половину сыра, курицу, грибы и шпинат. Заливаем сливками с яйцами и сверху оставшийся сыр.
- Запекаем при 180 градусах примерно 30 – 40 минут. Пирог должен стать плотным и не дрожать.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить кабачковый торт слоями по нашему рецепту.