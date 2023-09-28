Полезная шаурма с курицей, которая не повредит фигуре
28 сентября 2023, 10:50Читати новину українською
Чтобы всегда быть в форме и не комплексовать через фигуру, нужно соблюдать активный образ жизни, правильное питание и хорошо спать. Если контролировать сон и спорт – ваша ответственность, то с питанием мы вам немного поможем рецептами.
Шаурма – популярное блюдо уличной еды, которое пришло к нам из восточной кухни. Ее готовят с куриным или говяжьим мясом, в некоторых странах – со свининой или бараниной. Также популярны вариации с фалафелем или просто с овощами.
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24 канал подготовил рецепт полезной шаурмы на основе соуса из греческого йогурта и чеснока, а начинка из авокадо и курицы.
Сочная шаурма с куриным филе и авокадо
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
– вареное филе куриное;
– 2 лаваша;
– 1 авокадо;
– листья салата;
– помидор.
Для заправки:
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– укроп;
– соль.
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешиваем греческий йогурт, горчицу, мелко нарезанный укроп и выжатый чеснок. Сдабриваем все специями: солью и черный молотый перцем. Тщательно перемешиваем и смазываем лаваши.
- Сверху выкладываем вареное куриное филе, предварительно нарезанное кусочками. Можно еще немного полить соусом.
- Добавляем нарезанные произвольными кусочками авокадо и помидоры, рвём листья салата.
- Закручиваем все в ролл и загибаем края.
- Обжариваем куриную шаурму на сухой горячей сковороде с обеих сторон.
- Разрезаем шаурму пополам и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить куриные голени в слоеном тесте по рецептом.