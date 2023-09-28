Полезная шаурма с курицей, которая не повредит фигуре

Чтобы всегда быть в форме и не комплексовать через фигуру, нужно соблюдать активный образ жизни, правильное питание и хорошо спать. Если контролировать сон и спорт – ваша ответственность, то с питанием мы вам немного поможем рецептами.

Шаурма – популярное блюдо уличной еды, которое пришло к нам из восточной кухни. Ее готовят с куриным или говяжьим мясом, в некоторых странах – со свининой или бараниной. Также популярны вариации с фалафелем или просто с овощами.

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24 канал подготовил рецепт полезной шаурмы на основе соуса из греческого йогурта и чеснока, а начинка из авокадо и курицы.

Сочная шаурма с куриным филе и авокадо

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2

– вареное филе куриное;– 2 лаваша;– 1 авокадо;– листья салата;– помидор.– 4 столовые ложки греческого йогурта;– 1 чайная ложка горчицы;– 1 зубчик чеснока;– укроп;– соль.

Приготовление:

Для приготовления соуса смешиваем греческий йогурт, горчицу, мелко нарезанный укроп и выжатый чеснок. Сдабриваем все специями: солью и черный молотый перцем. Тщательно перемешиваем и смазываем лаваши.

Сверху выкладываем вареное куриное филе, предварительно нарезанное кусочками. Можно еще немного полить соусом.

Добавляем нарезанные произвольными кусочками авокадо и помидоры, рвём листья салата.

Закручиваем все в ролл и загибаем края.

Обжариваем куриную шаурму на сухой горячей сковороде с обеих сторон.

Разрезаем шаурму пополам и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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