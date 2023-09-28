Шаурма – популярна страва вуличної їжі, яка прийшла до нас зі східної кухні. Її готують з курячим чи яловичим м'ясом, у деяких країнах – зі свининою чи бараниною. Також популярні варіації з фалафелем чи просто з овочами.
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24 канал підготував рецепт корисної шаурми на основі соусу з грецького йогурту та часнику, а начинка з авокадо та курки.
Соковита шаурма з курячим філе та авокадо
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Для приготування соусу змішуємо грецький йогурт, гірчицю, дрібно нарізаний кріп та вичавлений часник. Присмачуємо все спеціями: сіллю та чорний мелений перцем. Ретельно перемішуємо та змащуємо лаваші.
- Зверху викладаємо варене куряче філе попередньо нарізане шматочками. Можна ще трішки полити соусом.
- Додаємо нарізані довільними шматочками авокадо та помідори, рвемо листя салату.
- Закручуємо все в рол та загинаємо краї.
- Обсмажуємо курячу шаурму на сухій гарячій сковорідці з обох боків.
- Розрізаємо шаурму навпіл та подаємо до столу.
Смачного!