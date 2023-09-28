Шаурма – популярна страва вуличної їжі, яка прийшла до нас зі східної кухні. Її готують з курячим чи яловичим м'ясом, у деяких країнах – зі свининою чи бараниною. Також популярні варіації з фалафелем чи просто з овочами.

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24 канал підготував рецепт корисної шаурми на основі соусу з грецького йогурту та часнику, а начинка з авокадо та курки.

Соковита шаурма з курячим філе та авокадо

Час: 10 – 15 хвилин

10 – 15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– варене філе куряче;

– 2 лаваші;

– 1 авокадо;

– листя салату;

– помідор.

Для заправки:

– 4 столові ложки грецького йогурту;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 зубчик часнику;

– кріп;

– сіль.

Приготування:

Для приготування соусу змішуємо грецький йогурт, гірчицю, дрібно нарізаний кріп та вичавлений часник. Присмачуємо все спеціями: сіллю та чорний мелений перцем. Ретельно перемішуємо та змащуємо лаваші.

Зверху викладаємо варене куряче філе попередньо нарізане шматочками. Можна ще трішки полити соусом.

Додаємо нарізані довільними шматочками авокадо та помідори, рвемо листя салату.

Закручуємо все в рол та загинаємо краї.

Обсмажуємо курячу шаурму на сухій гарячій сковорідці з обох боків.

Розрізаємо шаурму навпіл та подаємо до столу.

Смачного!

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