Шаурма – популярное блюдо уличной еды, которое пришло к нам из восточной кухни. Ее готовят с куриным или говяжьим мясом, в некоторых странах – со свининой или бараниной. Также популярны вариации с фалафелем или просто с овощами.
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24 канал подготовил рецепт полезной шаурмы на основе соуса из греческого йогурта и чеснока, а начинка из авокадо и курицы.
Сочная шаурма с куриным филе и авокадо
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Для приготовления соуса смешиваем греческий йогурт, горчицу, мелко нарезанный укроп и выжатый чеснок. Сдабриваем все специями: солью и черный молотый перцем. Тщательно перемешиваем и смазываем лаваши.
- Сверху выкладываем вареное куриное филе, предварительно нарезанное кусочками. Можно еще немного полить соусом.
- Добавляем нарезанные произвольными кусочками авокадо и помидоры, рвём листья салата.
- Закручиваем все в ролл и загибаем края.
- Обжариваем куриную шаурму на сухой горячей сковороде с обеих сторон.
- Разрезаем шаурму пополам и подаем на стол.
Приятного аппетита!